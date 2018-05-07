На ремонт 15 зданий поликлиник в Казани направят 186,6 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ на сайте госзакупок разместило тендер на капитальный ремонт 15 зданий поликлиник в Казани. На эти цели из бюджета РТ выделили 186,6 млн рублей.

Так, будут отремонтированы здания республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева, республиканского наркологического диспансера, республиканского клинического кожно-венерологического диспансера, госпиталя для ветеранов воин, казанского эндокринологического диспансера, городской клинической больницы №16 и т.д.

На объектах отремонтируют кровлю, санузлы, заменят двери и окна, а также проведут отделочные и другие работы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2018 году отремонтируют 120 поликлиник на 3,1 млрд рублей.