«ВИМ-Авиа» опровергла информацию об исчезновении руководства авиакомпании

Компания «ВИМ-Авиа» опровергла информацию об исчезновении гендиректора перевозчика Андрея Лайко и его заместителя Дмитрия Богачева. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.



«Руководство компании заверяет о готовности к заседанию, представлять интересы авиакомпании будет уполномоченный на участие в судебном заседании юрист с многолетним опытом работы в «ВИМ-Авиа», — говорится в заявлении.

Накануне сотрудники коллектива «ВИМ-Авиа» выразили обеспокоенность исчезновением руководства. Коллектив утверждал, что новый гендиректор авиакомпании Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев не выходят на связь накануне судебного заседания об изменении очередности погашения долга «ВИМ-Авиа».