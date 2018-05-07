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«ВИМ-Авиа» опровергла информацию об исчезновении руководства авиакомпании

13:02, 07.05.2018
«ВИМ-Авиа» опровергла информацию об исчезновении руководства авиакомпании
Фото: ru.wikipedia.org / Igor Bubin

Компания «ВИМ-Авиа» опровергла информацию об исчезновении гендиректора перевозчика Андрея Лайко и его заместителя Дмитрия Богачева. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Руководство компании заверяет о готовности к заседанию, представлять интересы авиакомпании будет уполномоченный на участие в судебном заседании юрист с многолетним опытом работы в «ВИМ-Авиа», — говорится в заявлении.

Накануне сотрудники коллектива «ВИМ-Авиа» выразили обеспокоенность исчезновением руководства. Коллектив утверждал, что новый гендиректор авиакомпании Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев не выходят на связь накануне судебного заседания об изменении очередности погашения долга «ВИМ-Авиа».

Происшествия
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