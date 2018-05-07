Из-за репетиции парада Победы на Кремлевской дамбе в Казани образовалась пробка

В центре Казани, на площади Тысячелетия, идет репетиция парада Победы. Из-за этого на съезде с Кремлевской дамбы образовалась пробка, сообщили «Реальному времени» очевидцы.







Судя по «Яндекс.Картам», также движению мешают дорожно-строительные работы. На съезде с дамбы в сторону центра и при движении по Кремлевской набережной скорость движения не превышает 5 км/ч. При этом в целом по Казани пробки в районе 4 баллов.

Добавим, что в Казани гулянья в честь 9 Мая продлятся до 22 часов и завершатся праздничным салютом. Подробнее о графике мероприятий — в материале «Реального времени».