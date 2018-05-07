Татарстан вошел в топ-5 регионов России по продажам новых автомобилей

В Татарстане в I квартале 2018 года продали почти 15 тысяч новых автомобилей. По этому показателю республика заняла четвертое место в рейтинге регионов России по наибольшим объемам рынка.

Лидируют в списке Москва (48,5 тыс. штук), Московская область (27 тыс. штук) и Санкт-Петербург (22,5 тыс. штук).

Как уточнил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, продажи автомобилей растут уже шестой квартал подряд. При этом основным фактором увеличения доли кредитных машин он назвал госпрограммы льготного автокредитования. По данным НБКИ, 61% новых автомобилей в Татарстане купили с привлечением кредитных средств (исследование есть в распоряжении «Реального времени»)

Также добавим, что в I квартале года 55% продаж составили новые автомобили с автоматической коробкой передач.