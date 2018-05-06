В I квартале 2018 года больше половины авторынка пришлось на машины с АКП

По итогам I квартала 2018 года в России было продано 201,3 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Это составляет 55% от общего объема российского рынка.

Как отмечает «Автостат», автомобили с АКП уже третий год подряд превышают половину всех продаж. Так, в 2016 году они впервые перешагнули данный рубеж, составив 51,3%, а по итогам 2017 года доля продаж машин с АКП в России составила 54%.

Ранее эксперты составили топ-7 седанов с «автоматом» ценой до 600 тысяч рублей.