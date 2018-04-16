Власти Удмуртии планируют взять кредит на 5 миллиардов рублей

Правительство Удмуртии планирует взять пять кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Привлечь кредиты власти хотят при помощи аукционов.

Срок кредита по каждому контракту составляет 3 года, следует из документа, опубликованного на сайте правительства УР. Начальная ставка определена на уровне 7,85% годовых.

Отмечается, что полученные средства пойдут на погашение долговых обязательств региона.

Распоряжение правительства подписано 2 апреля, однако опубликовано было только в минувшую пятницу.

Напомним, что госдолг Удмуртии на 1 марта 2018 года составил 51,94 млрд рублей. За месяц он вырос на 6%.

При этом Госсовет УР согласился с уменьшением профицита республиканского бюджета до 283 млн рублей.