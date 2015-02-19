YouTube введет платную подписку на контент

В течение нескольких месяцев компания Google запустит на видеохостинге YouTube платную подписку. За абонентскую плату пользователи смогут смотреть видео без рекламы.

О ближайших планах на конференции Code|Media объявил директор хостинга по контенту и бизнес-операциям Роберт Кинкл.

Напомним, YouTube анонсировал возможную платную подписку еще осенью 2014 года. Тогда компания не уточняла сроки вступления меры в силу. Однако в ноябре начала работу бета-версия музыкального сервиса Music Key, которая также реализует идею платной подписки.