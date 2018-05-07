Китайский путешественник проедет через Поволжье на коне

Конный путешественник китаец Цзин Ли собирается посетить три города Поволжья – Самару, Саратов и Нижний Новгород.



Цель Цзин Ли увидеть города, в которых протекает Волга, пишет издание «Деловое сообщество». В процессе конный турист собирается проехать от Ростова-на-Дону до Мурманска. С собой в дорогу он взял компактную палатку, мешок с едой для себя и коня и воду. Ежедневно китаец проезжает на коне 40 км и каждый час делает привал.

Издание отмечает, что последние 30 лет уроженец Китая живет в Москве. Цзин Ли уже получил российское гражданство и женился. С 1993 года в свободное время он совершает конные походы. В 2007 году он на коне отправился из Москвы в Пекин на Олимпиаду.