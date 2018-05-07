Минобороны РФ показало, на что способен новый «Терминатор»

Российское министерство обороны на видео продемонстрировало возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Они примут участие в параде Победы на Красной площади.



За 49 секунд показано, как танки преодолевают полосу препятствий и стреляют по условному противнику. Вооружение «терминатора» составляют две спаренные 30-мм автоматические у пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ (пулемет Калашникова модернизированный танковый).

Добавим, что кроме «Терминаторов» на парад 2018 года выйдут новейшие робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также беспилотники «Катран» и «Корсар».