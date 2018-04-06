На Парад Победы в Москве выйдут «Тор» и «Терминатор»

На параде 9 Мая в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне по Красной площади пройдут 12,5 тыс. человек и более 120 единиц техники, в том числе новейшие образцы.

«В этом году на Параде Победы нас ожидает несколько новинок. В первую очередь это боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4», — цитирует главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова «Красная звезда».

По его словам, в состав механизированного расчета Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, «включены специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль».

Напомним, в прошлом году из-за плохой погоды на Параде Победы в Москве отменили выступление авиации.