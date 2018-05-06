Минниханов назвал Азарова «царем самарским», а Евкурова — «нашим братаном»
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram видео с матча между «Крыльями Советов» и «Кубанью», который проходит на стадионе «Самара Арена».
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 6 Май 2018 в 6:25 PDT
В ролике глава РТ назвал губернатора Самарской области Дмитрия Азарова «царем самарским», а главу Ингушетии Юнус-Бек Евкурова — «нашим братаном». На кадрах также можно заметить полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и начальника департамента региональной политики Управления по внутренней политике администрации президента РФ Алексея Романова.
Отметим, что Минниханова, Евкуров и Романов сегодня приняли участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Вечная память землякам Защитникам Родины и труженикам тыла» в селе Бакрчи Тетюшского муниципального района РТ.ОбществоВласть Татарстан
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