Минниханов назвал Азарова «царем самарским», а Евкурова — «нашим братаном»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram видео с матча между «Крыльями Советов» и «Кубанью», который проходит на стадионе «Самара Арена».

В ролике глава РТ назвал губернатора Самарской области Дмитрия Азарова «царем самарским», а главу Ингушетии Юнус-Бек Евкурова — «нашим братаном». На кадрах также можно заметить полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и начальника департамента региональной политики Управления по внутренней политике администрации президента РФ Алексея Романова.

Отметим, что Минниханова, Евкуров и Романов сегодня приняли участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Вечная память землякам Защитникам Родины и труженикам тыла» в селе Бакрчи Тетюшского муниципального района РТ.