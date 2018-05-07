Накануне инаугурации Путин поблагодарил правительство РФ за «достойную» работу

Президент России Владимир Путин накануне своей инаугурации встретился с правительством страны. Он похвалил кабмин за проделанную работу и поставил перед ними задачу повысить благосостояние граждан.



По словам президента, минувшие шесть лет были «весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире». «Кабмин работал достойно — как настоящая команда, и в этом огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева», — добавил президент.

По его словам, именно с помощью действий правительства Россия смогу преодолеть спад и обеспечить оживление экономики, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин обозначил пере кабмином задачу на ближайшие годы – повысить благосостояние граждан.

Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. Сразу после нее правительство уйдет в отставку, министры станут и.о. и продолжат работу, пока не будет сформирован новый состав.

Кто станет новым премьер-министром, пока не ясно.