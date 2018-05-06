Сулеймана Керимова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Сенатор Сулейман Керимов попал в госпиталь в Москве из-за проблем с сердцем.

«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — цитирует «Интерфакс» помощника Керимова по работе в Совете Федерации Алексея Красовского.

По словам начальника кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессора Александра Лищука, Керимова доставили с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой. В реанимации сенатору был восстановлен синусовый ритм. На данный момент показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача.

«Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса», — отметил Лищук.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Сулейман Керимов стал самым богатым членом Совфеда с заработком в 2,7 млрд рублей.

