Оператор онлайн-записи к врачу планирует взыскать с Минздрава долг в 92,4 миллиона рублей

Подведомственный Минкомсвязи научно-исследовательский институт «Восход» — разработчик и оператор систем онлайн-записи — подал жалобу в Верховный суд по делу против Минздрава.



«Восход» утверждает, что министерство не оплатило предоставленные ему услуги по работе электронных картотек и компьютеров в медучреждениях, сообщает РБК со ссылкой на юриста НИИ Данила Дрозда.

Отмечается, что задолженность за 2016 год составила 92,4 млн рублей. Кассационная жалоба в Верховный суд была подана 3 мая. До этого «Восход» проиграл дело в трех инстанциях.

Согласно заявлению «Восхода», основанием для отказа Минздрава оплачивать услуги стала смена юридического лица. В марте 2016 года НИИ из унитарного предприятия стал бюджетным учреждением.

В Минздраве пояснили, что в новом статусе «Восход» стал, согласно постановлению правительства, единственным исполнителем услуг только в конце июня, поэтому ранее контракт с ним заключить было невозможно.