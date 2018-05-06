Власти Кировской области создали отдел кибербезопасности

В правительстве Кировской области появился отдел кибербезопасности. Он займется обеспечением информационной безопасности министерств и ведомств «серого дома».

Министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх рассказал, что отдел пока занимается только координированием систем безопасности. Однако для правительства региона разрабатывается единая площадка, на которой разместят все ресурсы. Тогда ведомство сконцентрируется на защите этой системы.

«Тогда мы сможем выстроить понятную защиту всех органов исполнительной власти, во главе которой и будет стоять отдел», — приводит слова министра портал «Бизнес Новости».

Глава Минсвязи Кировской области отмечает, что компьютеры госучреждений интересуют злоумышленников в первую очередь ради личных данных граждан — сведениях о зарплатах бюджетников, данных школьных экзаменов и государственных выборов и прочей чувствительной информации.