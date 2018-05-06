Хамитов назвал федеральные торговые сети тормозом развития экономики

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что федеральные торговые сети подавляют малый и средний бизнес, вытесняя с рынка мелких конкурентов и не закупая продукцию местных производителей. Таким образом они тормозят развитие всей экономики страны.

«На сегодняшний день сети в том виде, в каком они существуют, — тормоз для развития экономики», — заявил глава республики во время поездки в Миякинский район.

Разговор об этом начался с жалобы гендиректора Миякинской рыбной компании Равиля Муратшина, передает пресс-служба главы РБ.

Сразу после совещания глава республики заехал в ближайший магазин федеральной сети и убедился, что продуктов местных производителей на полках практически нет. Рустэм Хамитов пообещал обсудить возможные пути решения проблемы в том числе с руководством федеральных сетей.

Напомним, что в апреле «Пятерочка» завершила сделку по покупке сети «Полушка». Таким образом сеть получила в Башкирии еще 99 магазинов.