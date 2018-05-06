Хамитов назвал федеральные торговые сети тормозом развития экономики
Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что федеральные торговые сети подавляют малый и средний бизнес, вытесняя с рынка мелких конкурентов и не закупая продукцию местных производителей. Таким образом они тормозят развитие всей экономики страны.
«На сегодняшний день сети в том виде, в каком они существуют, — тормоз для развития экономики», — заявил глава республики во время поездки в Миякинский район.
Разговор об этом начался с жалобы гендиректора Миякинской рыбной компании Равиля Муратшина, передает пресс-служба главы РБ.
Сразу после совещания глава республики заехал в ближайший магазин федеральной сети и убедился, что продуктов местных производителей на полках практически нет. Рустэм Хамитов пообещал обсудить возможные пути решения проблемы в том числе с руководством федеральных сетей.
Напомним, что в апреле «Пятерочка» завершила сделку по покупке сети «Полушка». Таким образом сеть получила в Башкирии еще 99 магазинов.ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Башкортостан
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