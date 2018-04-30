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Путин: план по ядерной программе Ирана должен соблюдаться всеми сторонами

23:55, 30.04.2018
Путин: план по ядерной программе Ирана должен соблюдаться всеми сторонами
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее политолог, публицист Борис Межуев заявил, что антироссийские санкции — лишь часть общего давления, оказываемого Соединенными Штатами на подписантов иранской ядерной сделки.

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