Врио губернатора Красноярского края получил в наследство почти 200 млн рублей

По итогам 2017 года доходы врио губернатора Красноярского края Александра Усса в 2017 году составили 221,6 млн рублей. Из них почти 192 9 млн получены в порядке наследования. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



В его собственности имеются четыре земельных участка, жилой дом, четыре дачных дома, хозяйственное сооружение и автомобиль Land Rover Range Rover. У него в пользовании находится один земельный участок, квартира и недостроенный жилой комплекс.

Супруга Усса заработала за 2017 год 52,5 млн рублей. В ее собственности находятся три земельных участка, жилой дом, три квартиры, гараж, гараж-бокс, два машино-места, три нежилых помещений, нежилое здание и баня. Также она владеет автомобилями Land Rover Range Rover, Lexus GS 300, мотолодкой Silver, маломерным судном Silverado 31А и прицепом ЛАВ 81017.

Напомним, Усс сменил на посту губернатора региона Виктора Толоконского в сентябре 2017 года.