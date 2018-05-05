В США приводнился космический грузовик Dragon с грузами с МКС

Космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции (МКС) благополучно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии в 22.03 мск.

Как пишет «РИА Новости», корабль привез с орбиты около 2 т образцов научных экспериментов и исследований.

Dragon, принадлежащий компании SpaceX, прибыл на орбитальную станцию в начале апреля с провиантом, предметами первой необходимости, а также материалами и оборудованием для научной работы. Грузовик является в настоящее время единственным космическим кораблем, способным доставлять грузы со станции на Землю.

Напомним, что 30 марта SpaceX запустила ракету с 10 спутниками связи Iridium.