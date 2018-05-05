Экс-игрок мадридского «Реала» открыл в Казани Парк футбола ЧМ-2018

В Казани открылся парк чемпионата мира по футболу — 2018.

В церемонии открытия приняли участие бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Мичел Сальгадо, болельщик сборной Колумбии Густаво Льянос, более известный как Эль Коле, а также президент международной федерации плавания (ФИНА) Хулио Маглионе, певица Эльмира Калимуллина, вратарь ФК «Рубин» Сергей Рыжиков, передает корреспондент «Реального времени».

Парк футбола в Казани будет открыт 5 и 6 мая. Далее его откроют в Нижнем Новгороде, где он будет работать 12 и 13 мая.

Ранее «Реальное время» писало, что Мичел Сальгадо не смог назвать звезд российского футбола.