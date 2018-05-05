Мичел Сальгадо не смог назвать звезд российского футбола

Сегодня на открытии парка Чемпионата Мира 2018 у Центрального стадиона прославленный испанский защитник Мичел Сальгадо не смог оценить нынешнюю силу российского футбола и национальную сборную России. По его словам, уровень российских игроков остаётся загадкой для иностранцев.

— Кто главная звезда российской сборной? — приводит слова Сальгадо корреспондент «Реального времени». — Сложный вопрос, потому что я не видел много российского футбола. Вот когда я играл, у вас была целая плеяда российских игроков, которые играли в испанской, английской лигах. Это Онопко, Мостовой… Но сейчас очень трудно понять, что из себя представляет российский футбол и назвать какие-то конкретные имена. У вас есть братья, которые играют в лиге, но я подзабыл их фамилии (Березуцкие — прим. ред).

Напомним, что сегодня в Казани открылся Парк футбола, посвященный предстоящему Чемпионату Мира в России. Парк будет функционировать 5 и 6 мая