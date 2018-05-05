Покончившая с собой жительница Самары была сотрудником полиции

Женщина, выпрыгнувшая из окна со своим трехлетним ребенком, была сотрудником полиции. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Как отмечается, свидетелем происшествия стал старший сын женщины.

«Мама с утра опять жаловалась. Как она устала от работы, от этой жизни», — рассказал мальчик.

Он добавил, что мать взяла сестру Машу на руки и предложила ему полетать, но ребенок испугался и отказался.

Ранее стало известно, что женщина с трехлетним ребенком выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Отец семейства, предположительно, в тот момент ушел в стоматологию.