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Происшествия

Покончившая с собой жительница Самары была сотрудником полиции

12:59, 05.05.2018

Женщина, выпрыгнувшая из окна со своим трехлетним ребенком, была сотрудником полиции. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Как отмечается, свидетелем происшествия стал старший сын женщины.

«Мама с утра опять жаловалась. Как она устала от работы, от этой жизни», — рассказал мальчик.

Он добавил, что мать взяла сестру Машу на руки и предложила ему полетать, но ребенок испугался и отказался.

Ранее стало известно, что женщина с трехлетним ребенком выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Отец семейства, предположительно, в тот момент ушел в стоматологию.

Происшествия
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