Минстрой Татарстана: капремонт детских оздоровительных лагерей завершат к 15 мая

По результатам электронных аукционов определились подрядные организации по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в 2018 году планируется отремонтировать 995 объектов с населением 224 тыс. человек.



При этом в республике 12 детских оздоровительных лагерей, 28 подростковых клубов. Ремонтные работы в них должны завершиться к 15 мая, передает пресс-служба президента со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина.

В 2018 году отремонтируют 113 объектов образования. Из них — 28 общеобразовательных организаций и 85 детских садов. Также ремонту подвергнутся девять создаваемых ресурсных центров, 40 объектов культурного назначения, 30 зданий исполкомов поселений муниципальных образований и 15 помещений муниципальных архивов РТ.

В этом году планируется модернизировать 120 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений. Из них в Казани предусмотрен ремонт 21 объекта, Набережных Челнах — 15, Нижнекамске — 6, Альметьевске — 4, во всех остальных муниципалитетах — 74.

Ранее Минстрой Татарстана сообщил, что в «Соловьиной роще» построят школу к сентябрю 2019 года.

