Прокурор Кирова заработал за 2017 год на 0,5 млн больше своего начальника

Доход прокурора Кирова Руслана Саркитова за 2017 год составил 4,2 млн рублей. При этом глава надзорного ведомства по области Николай Журков заработал за год только 3,7 млн рублей.

Таким образом, кировский прокурор обошел своего начальника на 0,5 млн рублей.

Доход супруги Саркитова составил еще 1,4 млн рублей.

В ее собственности находится квартира площадью 52,6 кв.м, овощная кладовка в 5,2 кв.м и автомобиль BMW X1. Сам прокурор не задекларировал собственности.

Доход прокурора Опаринского района Виталия Чеснокова достиг 3,3 млн рублей. Прокурор Малмыжского района Фанис Гайфутдинов заработал в 2017-м 2,8 млн рублей.

Кировский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Лебедкин задекларировал доход в 3 млн рублей.

Все остальные прокуроры в Кировской области заработали менее 2 млн рублей. А самый низкий доход у Камского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ярослава Курочкина — 964 084 рубля.