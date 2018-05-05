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Евгения Медведева может прекратить выступать за Россию после перехода от Этери Тутберидзе

11:33, 05.05.2018 1
Евгения Медведева может прекратить выступать за Россию после перехода от Этери Тутберидзе
Фото: ru.wikipedia.org / Luu

Серебряный призер олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после ухода от своего тренера Этери Тутберидзе.

Спортсменка планирует начать сотрудничество с известным канадским специалистом Брайаном Орсером и может сменить спортивное гражданство, чтобы при высокой конкуренции в сборной России гарантировать себе участие в крупнейших международных соревнованиях, сообщает «Весь спорт» со ссылкой на источники.

Речь идет о выступлении за сборную Армении (отец фигуристки — армянский бизнесмен Арман Бабасян). Отмечается, что фигуристка переедет в Канаду в июне после выступления в шоу в Японии.

Накануне стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

Спорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:24
    Загитовой надо задуматься о переезде
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