Израиль выступил против российских поставок С-300 в Сирию

Израиль не хочет появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и имеет каналы взаимодействия с Россией, чтобы попытаться помешать поставкам. Об этом заявил бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.



Он прокомментировал недавние публикации, согласно котором РФ может безвозмездно передать сирийцам системы ПВО С-300 «Фаворит» для прикрытия от налетов Дамаска и мест размещения авиатехники.

«Конечно, нам это не нравится. Вы же знаете, что вся сирийская ПВО опирается на вооружение советского или российского производства — SA-2, SA-5, SA-17, SA-22. С-300 — более могущественная система, и ее появление там нам не по душе», — цитирует «РИА Новости» Яалона.

При этом Яалон подчеркнул, что Израиль предпочел бы, чтобы эти комплексы не попали в руки сирийцам.

«Ранее, когда возникали подобные вопросы, мы задействовали соответствующие каналы для их обсуждения с российским руководством. Я полагаю, что сейчас оно также получает от наших властей сигналы о нежелательности таких поставок», — добавил он.

Ранее стало известно, что Россия доставила в Сирию батарею зенитной ракетной системы С-300. Сообщалось, что комплекс предназначен обеспечивать безопасность военно-морской базы в Тартусе.

