Американская разведка перехватила за 2017 год более 534 миллионов звонков

Агентство национальной безопасности США (АНБ) за 2017 год перехватило более 534 млн звонков. При этом общее количество абонентов, чьи разговоры были перехвачены, может быть в разы меньше, поскольку несколько полученных записей могли принадлежать одному человеку.



«Общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников… и хранит в своих архивах – 534 396 285», — передает «РИА Новости» со ссылкой на отчет АНБ.

Отмечается, что приведенные данные включают как звонки с зарубежных, так и местных телефонных номеров в США.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США может запретить продавать китайские смартфоны в Америке ради «национальной безопасности».