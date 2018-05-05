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Американская разведка перехватила за 2017 год более 534 миллионов звонков

09:34, 05.05.2018
Американская разведка перехватила за 2017 год более 534 миллионов звонков
Фото: pixabay.com

Агентство национальной безопасности США (АНБ) за 2017 год перехватило более 534 млн звонков. При этом общее количество абонентов, чьи разговоры были перехвачены, может быть в разы меньше, поскольку несколько полученных записей могли принадлежать одному человеку.

«Общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников… и хранит в своих архивах – 534 396 285», — передает «РИА Новости» со ссылкой на отчет АНБ.

Отмечается, что приведенные данные включают как звонки с зарубежных, так и местных телефонных номеров в США.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США может запретить продавать китайские смартфоны в Америке ради «национальной безопасности».

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