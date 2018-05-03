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Власти США увидели в китайских смартфонах угрозу для безопасности страны

07:28, 03.05.2018
Власти США увидели в китайских смартфонах угрозу для безопасности страны
Фото: Reuters (russian.rt.com)

Администрация президента США может запретить продавать китайские смартфоны в Америке ради «национальной безопасности».

В частности, санкции могут затронуть компании ZTE и Huawei, пишет The Wall Street Journal. Ранее их продукция уже попадала под запрет на военных базах США. Американская сторона объясняла это тем, что китайские спецслужбы могут получить данные, хранящиеся на устройствах. В ZTE и Huawei заявили, что никогда не передавали разведке своей страны данные пользователей.

«Интерфакс» отмечает, что запрет на продажу китайских гаджетов станет новым поворотом в торговой войне между странами. Ранее Китай ввел пошлины в 15—25% на американские товары на сумму в $3 млрд.

ТехнологииITБизнесРозничная торговляЭкономика
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