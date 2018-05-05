Великобритания: Лондон по-прежнему считает РФ виновной в отравлении Скрипалей

Великобритания не меняет позицию по инциденту в Солсбери из-за заявлений чешского президента Милоша Земана о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии.



«Мы последовательно и четко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы таким образом совершить нападение на Скрипалей», — цитирует ТАСС пресс-секретаря МИД Великобритании.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество А-234 («Новичок») производилось и складировалось в Чехии.



Накануне посольство России в Великобритании с отсылкой на фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» напомнило о ходе расследования британскими властями инцидента в Солсбери.