Набиуллина: очистка банковского сектора в России завершится в течение трех лет

Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ. Полностью она будет закончена в течение двух-трех лет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



«Политика активного очищения рынка от слабых и недобросовестных игроков, которую Банк России проводит на протяжении нескольких лет, приносит свои результаты, количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом», — приводятся слова Набиуллиной в отчете ЦБ за 2017 год.

Отмечается, что показатели банковской системы РФ говорят о восстановлении после событий 2014—2015 годов.



Ранее сообщалось, что Банк России по итогам 2017 года получил отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд рублей против прибыли 43,7 млрд рублей в 2016 году.