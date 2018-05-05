СМИ: новым главой МИД после инаугурации Путина станет Вайно

После инаугурации президента, 7 мая, в администрации президента и МИД произойдут кадровые перестановки, которые затронут непосредственно верхушку АП.

Планируется, что место главы МИД займет Антон Вайно, который в данный момент руководит администрацией главы государства, передает «Царьград» со ссылкой на источник.

Как уточняют эксперты, Сергею Лаврову после неоднократных просьб разрешили покинуть должность министра иностранных дел.

Ранее СМИ сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оставит свой пост. Лавров на протяжении последних лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. В Кремле информацию об отставке Лаврова назвали спекуляцией.

