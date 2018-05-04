На втором тестовом матче «Крыльев Советов» круг почета совершат бывшие тренеры команды

Матч 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Кубань» (Краснодар), который пройдет 6 мая на стадионе «Самара Арена», посетят главные тренеры, возглавлявшие команду в разное время.

Как сообщает пресс-служба самарской команды, перед началом матча на поле выйдут Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Виктор Карпов, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов, Геннадий Сарычев и Александр Цыганков. Они совершат круг почета в честь 76-го дня рождения клуба «Крылья Советов».

Самарская команда ведет отчаянную борьбу с «Оренбургом» и красноярским «Енисеем» за две путевки у Премьер-лигу, отставая от первых на одно очко (79 против 80) и опережая третью команду в турнирной таблице, красноярскую, на два балла.





