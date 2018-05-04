Исполнительный директор FINA: «Перенести казанский этап по плаванию? Никогда!»

Исполнительный директор Международной федерации плавания Корнел Маркулеску на пресс-конференции категорически опроверг возможность переноса казанского этапа Кубка мира по плаванию.

— Есть опасения, что может быть отменен этап в связи с последними событиями в мировом спорте по отношению к России?

— Перенесен? Никогда. Мы уже анонсировали даты и объекты проведения мероприятий, и особенность их в том, что будут две дисциплины в разных бассейнах. Это запрос от пловцов и тренеров. Основной проблемой является то, что на него претендует много городов. И в последующие годы мы будем выбирать на основании, кто лучше готов. Это очень важно, — цитирует Маркулеску корреспондент «Реального времени».

Напомним, первый этап розыгрыша Кубка мира 2018 года пройдет 7—9 сентября в Казани, через месяц после окончания соревнований пловцов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго (Великобритания).