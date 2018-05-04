Спортсменка из Башкирии Яна Шорохова завоевала золотую европейскую медаль по грэпплингу

Спортсменка из Башкирии Яна Шорохова завоевала высшую награду в дагестанском городе Каспийске. Там девушка стала победительницей первенства Европы по грэпплингу.

В соревнованиях приняли участие 144 спортсмена, представляющих 14 стран: Венгрию, Грузию, Испанию, Италию, Литву, Польшу, Румынию, Сербию, Францию, Великобританию, Молдову, Азербайджан, Белоруссию и Россию.

В финальном поединке Яна в весовой категории свыше 71 кг поборола соперницу из Польши — 7:2.

— Уже с первой встречи я была травмирована, но смогла собраться и выиграть. Кстати, на предыдущем чемпионате Европы 2017 года я ей проиграла, а здесь мне удалось взять реванш, — поделилась своей радостью спортсменка.

