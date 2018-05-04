В Чувашии из-за нарушений могут закрыть шесть торговых центров

Прокуратура Чувашии потребовала приостановить работу 11 мест с массовым пребыванием людей, в том числе шесть торговых центров. Об этом сообщили в республиканском ведомстве.

В Чебоксарах до устранения нарушений свою деятельность должны прекратить: ТЦ «Мадагаскар» и «Мега», торговые дома «Юрат» и «Шупашкар», ночной клуб «Паблик Паб» и пиццерия «Дровишки», скалолазный центр «Кошка», а также спортшкола им. В. Соколова.

В Новочебоксарске прокуратура требует закрыть кафе «Пинта Паб» и ТРЦ «Кристалл», в Шумерле — ТЦ «Март», в Канаше — ТЦ «Орион», передает «ФедералПресс».

Всего органы прокуратуры проверили 169 объектов. Только 11 из них соответствуют требованиям пожарной безопасности. По результатам проверок возбуждено 127 дел об административном правонарушении.

Ранее «Реальное время» писало, что в ПФО выросло число закрытых торговых центров и объектов массового пребывания людей по итогам проверок пожарной безопасности, которые начались после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».