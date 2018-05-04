Песков: Путин может предложить кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации

Владимир Путин может предложить кандидатуру на пост премьер-министра сразу после инаугурации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, нельзя точно сказать, когда это произойдет.

«Еще раз повторяю: это целиком и полностью прерогатива главы государства. Но форма, конечно же, не будет менять сути», — сказал он.

Песков добавил, что пока не может рассказать, в какой форме президент объявит о назначении членов нового правительства, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая.

