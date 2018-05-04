Путин распорядился наградить орденом Дружбы главврача психиатрической больницы №1 Башкирии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами и присвоении званий ряду граждан РФ. Среди них глава государства утвердил награждение орденом Дружбы главврача Республиканской клинической психиатрической больницы №1 Рината Валинурова.

Кроме того, в документе фигурирует глава управления Федерального казначейства по Башкирии Светлана Макарова. Ей присвоено звание «Заслуженный экономист РФ».

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени должен получить заведующий лабораторией Уфимского института биологии РАН Алексей Кулагин.

На такую же медаль может рассчитывать и первый замгендиректора АО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» Фаниль Хуснутдинов.