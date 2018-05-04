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Экономика

Саратовский банк «Синергия» перестанет выдавать кредиты и принимать вклады

13:52, 04.05.2018

Саратовский банк «Синергия» решил сменить форму на расчетную небанковскую кредитную организацию. Банк перестанет принимать вклады и выдавать кредиты.

«Синергия» будет отвечать только за расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

«По текущим действующим счетам и вкладам Банк осуществляет расходные операции в полном объеме», — цитирует сообщение банка «ФедералПресс».

«Синергия» была основана в 1994 году. По величине активов банк занимает 440-е место в России и шестое в Саратовской области.

ЭкономикаБанки
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