Саратовский банк «Синергия» перестанет выдавать кредиты и принимать вклады
Саратовский банк «Синергия» решил сменить форму на расчетную небанковскую кредитную организацию. Банк перестанет принимать вклады и выдавать кредиты.
«Синергия» будет отвечать только за расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
«По текущим действующим счетам и вкладам Банк осуществляет расходные операции в полном объеме», — цитирует сообщение банка «ФедералПресс».
«Синергия» была основана в 1994 году. По величине активов банк занимает 440-е место в России и шестое в Саратовской области.ЭкономикаБанки
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