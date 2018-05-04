Имущество признанного банкротом DOMO повторно выставили на торги почти за 300 млн рублей

Управляющий ОАО «DOMO», признанного банкротом, повторно выставил на торги имущество компании за 296,5 млн рублей. Это следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Лот состоит из 50 квартир, которые расположены в одном доме города Казани, по адресу: ул. Достоевского, 52. Также в него входят 10 парковочных мест, находящихся по этому же адресу.

Торги пройдут в формате открытого аукциона. Заявки на участие принимаются с 15 мая по 20 июня 2018 года. Сами торги назначены на 22 июня.

Предыдущие торги были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Напомним, что ранее общую стоимость недвижимости «DOMO» оценили в 329,5 млн рублей.