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Имущество признанного банкротом DOMO повторно выставили на торги почти за 300 млн рублей

12:46, 04.05.2018
Имущество признанного банкротом DOMO повторно выставили на торги почти за 300 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Дамира Хайрулина

Управляющий ОАО «DOMO», признанного банкротом, повторно выставил на торги имущество компании за 296,5 млн рублей. Это следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Лот состоит из 50 квартир, которые расположены в одном доме города Казани, по адресу: ул. Достоевского, 52. Также в него входят 10 парковочных мест, находящихся по этому же адресу.

Торги пройдут в формате открытого аукциона. Заявки на участие принимаются с 15 мая по 20 июня 2018 года. Сами торги назначены на 22 июня.

Предыдущие торги были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Напомним, что ранее общую стоимость недвижимости «DOMO» оценили в 329,5 млн рублей.

Недвижимость Татарстан
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