ПАО «Нижнекамскшина» в 2017 году сократило чистый убыток по МСФО в 3,3 раза

ПАО «Нижнекамскшина» — крупнейший производитель шин в России — в 2017 году получило чистый убыток по МСФО в размере 101 млн рублей. Об этом сказано в отчете компании.

В 2016 году чистый убыток предприятия составлял 337,6 млн рублей. Таким образом, в прошлом году показатель сократился в 3,3 раза.

Выручка «Нижнекамскшины» выросла на 8,6% — до 16,6 млрд рублей, себестоимость выросла на 9,9% — до 15,4 млрд рублей. В итоге, валовая прибыль сократилась на 4,9% — до 1,2 млрд рублей.

За счет сокращения прочих операционных расходов операционная прибыль выросла в 6,4 раза — до 267 млн рублей. Убыток до налогообложения в прошлом году уменьшился в 4,6 раза — до 71,1 млн рублей.

Отметим, что чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» по РСБУ в минувшем году выросла по сравнению с 2016 годом на 24,65% и составила 46,87 млн рублей.