Депутаты заксобрания Оренбуржья записали отрывок «Василия Теркина» в преддверии Дня Победы

Депутаты законодательного собрания Оренбурга подготовили ролик к празднованию 9 Мая. Несколько народных избранников записали отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

Видеозапись опубликована на сайте регионального парламента и на его канале в YouTube.

«В канун 73-й годовщины Великой Победы, в память о событиях военных лет депутаты Законодательного Собрания читают отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», — говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

В ролике фигурируют спикер парламента Сергей Грачев и его заместитель Олег Димов. Также «Теркина» прочитали депутаты Владимир Фролов, Надыр Ибрагимов, Александр Куниловский, Татьяна Шукурова, Ольга Хромушина, Александр Жарков и Геннадий Аверьянов.