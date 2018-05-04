В Татарстане пчеловод погорел на веб-продаже улья

Фото: Реальное время

Попытка продать пчелиный улей через популярный интернет-ресурс обернулась убытками для 66-летнего жителя села Чекан Азнакаевского района Татарстана. 3 мая он сообщил первому же «покупателю» реквизиты своей банковской карты, но обещанного задатка за свой товар не дождался, зато с его счета списали 55 тыс. рублей.

В ходе полицейской проверки установлено, что «развели» пчеловода с номера телефона, зарегистрированного в Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД Татарстана напоминает:

совершая продажу или покупку с помощью интернет-сайтов, убедитесь в надежности торгового партнера;

ни в коем случае не сообщайте реквизиты банковских карт и счетов посторонним лицам;

не выполняйте инструкции незнакомцев, связанные с вашими банковскими картами.

При малейших подозрениях на обман — немедленно обращайтесь в полицию!