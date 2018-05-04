Ижевские депутаты рассмотрят отставку Тюрина 10 мая

Внеочередное пленарное заседание гордумы Ижевска, на котором будет рассмотрено прошение главы города Юрия Тюрина, назначено на 10 мая.

Планируется, что кроме отставки градоначальника будет решен вопрос о порядке проведения конкурса по отбору следующего главы Ижевска, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что накануне стало известно об уходе Тюрина с поста мэра Ижевска. До утверждения его решения гордумой глава города находится в отпуске. «Реальное время» опросило экспертов о возможных причинах отставки и новых кандидатах на кресло градоначальника.