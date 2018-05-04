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Ижевские депутаты рассмотрят отставку Тюрина 10 мая

10:11, 04.05.2018
Ижевские депутаты рассмотрят отставку Тюрина 10 мая
Фото: google.ru/maps/скриншот

Внеочередное пленарное заседание гордумы Ижевска, на котором будет рассмотрено прошение главы города Юрия Тюрина, назначено на 10 мая.

Планируется, что кроме отставки градоначальника будет решен вопрос о порядке проведения конкурса по отбору следующего главы Ижевска, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что накануне стало известно об уходе Тюрина с поста мэра Ижевска. До утверждения его решения гордумой глава города находится в отпуске. «Реальное время» опросило экспертов о возможных причинах отставки и новых кандидатах на кресло градоначальника.

ОбществоВласть Удмуртия
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