Пять работников «РЖД» в Пензе получили условные сроки из-за кражи списанных рельс

В Пензенской области вынесен приговор в отношении пяти работников ОАО «РЖД» за покушение на хищение железнодорожных рельс с территории своего предприятия.

Железнодорожный районный суд Пензы признал работников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Суд назначил обвиняемым различные сроки лишения свободы, условно, с предоставлением испытательного срока для исправления. Кроме того, трое из похитителей, в том числе организатор преступной группы, уволены с работы из структурного подразделения ОАО «РЖД».



Отмечается, что с декабря 2016 по июнь 2017 годов, действуя в составе организованной группы, они пытались похитить списанные железнодорожные рельса с территории производственной базы передвижной механизированной станции № 151.

Всего в результате преступной деятельности злоумышленников их работодателю – ОАО «РЖД» причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей, который лишь частично возмещен в добровольном порядке одним из участников организованной группы.

Ранее в Ульяновске возбудили уголовное дело против трех работников железнодорожного предприятия из-за попытки украсть более 600 кг топлива.