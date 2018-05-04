В Ульяновске будут судить работников поезда за кражу бензина

Ульяновский транспортный прокурор признал законным возбуждение уголовного дела в отношении троих работников железнодорожного предприятия.

Отмечается, что три составителя поездов Заволжского предприятия промышленного железнодорожного транспорта пытались совершить хищение из вагонов-цистерн, подготовленных для отправки грузополучателю.

По предварительным данным, 15 апреля 2018 года работники незаконно вскрыли погрузочные люки двух железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92 и перелили более 600 кг топлива в приготовленные канистры, планируя разделить похищенное между собой и использовать в личных целях, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Похитителей задержали с поличным. Вину они признают. Тем временем, с места происшествия правоохранителями изъято более 20 различных емкостей, заполненных бензином.

Возможный ущерб от действий злоумышленников оценен собственником груза — ООО «Татнефть-АЗС Центр» на сумму более 22 тыс. рублей.