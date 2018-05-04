Сегодня в Татарстане дождь и до +15

В пятницу, 4 мая, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, а также гроза.



Ветер северо-западный, северный умеренный.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +10°С до +15°С.

В Казани днем ожидается от +10°С до +13°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха также составит от +10°С до +13°С.