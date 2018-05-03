В Кировской области выставили на торги «Зуевскую птицефабрику» за 320 миллионов рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «Зуевская птицефабрика» объявил о проведении торгов по продаже имущества сельхозпредприятия. Оно выставлено единым лотом за 321 млн рублей.

В составе лота 565 позиций. Среди них недвижимость, оборудование, автотранспорт, животные и другие объекты, следует из сообщения, опубликованного на портале сведений о банкротствах.

В числе составляющих лота значатся, к примеру, паевые взносы в кооперативах, товарный знак «Зуевское Любимое», акции «Нолинской птицефабрики». Кроме того, на продажу выставлены коровы предприятия.

Торги назначены на 8 июня 2018 года. Напомним, птицефабрика была признана банкротом в сентябре 2014 года.