ЦБ: в 2017 году объем сомнительных операций банков и их клиентов составил 422 млрд рублей

По итогам 2017 года объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей, обналичивание денег — 326 млрд рублей. Об этом говорится в оценке объемов и структуры сомнительных операций, проведенных кредитными организациями и их клиентами, которая была опубликована впервые.

Так, физлица совершили почти половину операций по обналичиванию средств: с их счетов, в том числе счетов банковских карт, было снято 152 млрд рублей, или 47% от общего объема. Еще 135 млрд рублей, или 41%, пришлось на выдачи «на прочие цели» и по платежным картам юрлиц.

В структуре вывода средств больше всех занимают авансирование импорта товаров (23 млрд рублей), переводы по сделкам с услугами (21 млрд рублей), а также переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд рублей).

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что с 2000 года из России было незаконно вывезено более $430 млрд.