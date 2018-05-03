Новый министр здравоохранения РТ в 2017 году заработал 1,5 млн рублей

Новый министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков в 2017 году заработал 1,55 млн рублей, что примерно на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году.

В собственности у Садыкова имеется дачный участок на 1 692 кв. м и два земельных участка на 1 012 кв. м и 1 035 кв. м. Также ему принадлежит дача на 151 кв. м, три квартиры (58,2 кв. м, 76,6 кв. м, 34,2 кв. м). Еще одна квартира площадью 203,1 кв. м находится в долевой собственности с супругой и ребенком.

У жены Садыкова в собственности имеются две квартиры (47,7 кв. м и 73.7 кв. м). Ее годовой доход по итогам прошлого года составил свыше 661 тыс. рублей. Еще 14 400 рублей заработал несовершеннолетний ребенок Садыкова.

Напомним, что Марат Садыков возглавил министерство здравоохранения РТ в феврале 2018 года, придя на смену Аделю Вафину. Ранее Садыков занимал пост главврача 7-й горбольницы Казани.