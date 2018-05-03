Власти Удмуртии потратят в 2018 году на программу «Доступная среда» 71,2 миллиона рублей

В 2018 году власти Удмуртии планируют потратить на реализацию программы «Доступная среда» 71,2 млн рублей. За эти деньги должны быть адаптированы 37 объектов социальной инфраструктуры.

Председатель постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов Госсовета Удмуртии Алексей Чернов рассказал, что список объектов уже согласован с министерствами и Общероссийским народным фронтом. В него попали несколько районных больниц, передает «Сусанин».

Также изменения коснутся зоопарка Удмуртии, музея-усадьбы Петра Чайковского, стоматологической поликлиники в Ижевске и других объектов.

До 1 июня ведомства должны согласовать документацию, чтобы затем заключить необходимые договоры.

В прошлом году к потребностям маломобильных групп населения адаптировали 29 объектов на сумму 88,7 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани только 15 домов из 296, попавших в план капремонта, оборудуют пандусами.